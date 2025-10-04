Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Surrey & Stourbridge

sixxStaffel 3Folge 8vom 04.10.2025
Surrey & Stourbridge

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Folge 8: Surrey & Stourbridge

42 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 6

Leah erfüllt sich ihren Traum und kauft ein kleines Boot, welches sie in ihr Zuhause verwandeln möchte. Für den ganzen Umbau hat sie lediglich 5.000 Pfund zur Verfügung. Um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, will die junge Frau das meiste selbst machen. Mark hilft Leah, doch er befürchtet, dass das Geld knapp wird.

