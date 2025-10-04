Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 8: Surrey & Stourbridge
42 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 6
Leah erfüllt sich ihren Traum und kauft ein kleines Boot, welches sie in ihr Zuhause verwandeln möchte. Für den ganzen Umbau hat sie lediglich 5.000 Pfund zur Verfügung. Um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, will die junge Frau das meiste selbst machen. Mark hilft Leah, doch er befürchtet, dass das Geld knapp wird.
Genre:Heimwerken, Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK