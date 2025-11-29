Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 8vom 29.11.2025
41 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6

In Dorset möchte Giles alle Qualitäten seines 500 Jahre alten Hauses im Tudorstil hervorheben. Der Eigentümer plant, die historische Küche möglichst originalgetreu wiederaufzubauen. Damit er jedoch nicht vollkommen auf moderne Geräte verzichten muss, errichtet Giles im Nebenraum eine Küche, die allen gegenwärtigen Standards entspricht.

