Dreamcars: Porsche Taycan Turbo SJetzt kostenlos streamen
DREAMCARS
Folge 5: Dreamcars: Porsche Taycan Turbo S
49 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6
Mit diesem Modell will sich Porsche an die Spitze der E-Mobilität katapultieren: dem Taycan Turbo S. Vier Jahre Entwicklung stecken in dem Sportwagen, der mit seinen 761 PS eine Geschwindigkeit von 260 Kilometern pro Stunde erreichen kann - angetrieben von einem 800-Volt-Bordnetz. Über drei Etagen erstrecken sich die Produktionsstraßen für die Herstellung des leistungsstarken E-Autos. Die Reportage gewährt einen Einblick in den modernen Fertigungsprozess im Porsche-Stammwerk Zuffenhausen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DREAMCARS
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6