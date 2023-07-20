Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 20.07.2023: Ende einer Freundschaft?
45 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12
Der große Tag ist da: Ashley und Tina sollen heute direkt nacheinander operiert werden. Doch während Ashley schon bei Dr. Procter in der Klinik ist, weigert sich Tina, das Haus zu verlassen. Meghan ist fassungslos, doch ihre Freundin hat plötzlich Panik, dass etwas schiefläuft, sie auf dem OP-Tisch stirbt und ihre Kinder als Waisen zurückbleiben. Ashley weiß davon noch nichts. Auch sie ist nervös, freut sich aber über die Chance, ihr Leben zu verändern. Auch Vannessa steht ein neuer Schritt bevor. Sie hat über 90 Kilo in einem Jahr verloren und will sich nun von einer Plastischen Chirurgin die Haut straffen lassen.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.