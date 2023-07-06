Wer schafft die 5 Kilometer?Jetzt kostenlos streamen
Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 06.07.2023: Wer schafft die 5 Kilometer?
44 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 6
Tammy hat ihre Magen-OP erfolgreich hinter sich gebracht und ist nun seit vier Wochen in der Reha. Sie kann inzwischen fast 200 Schritte gehen und hat 18 Kilo abgenommen. – Ein überwältigendes Ergebnis für die stark übergewichtige Frau, deren Leben vor einem Jahr noch auf Messers Schneide stand. Nun kann Tammy endlich Dinge schaffen, ohne fremde Hilfe zu benötigen, und ein eigenständiger Mensch werden. In Kentucky wartet ihre Familie schon sehnsüchtig auf sie. Ihr Bruder Chris kann kaum glauben, welche Fortschritte Tammy nach ihrem absoluten Tiefpunkt gemacht hat. Alle freuen sich, sie wieder zuhause zu begrüßen.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.