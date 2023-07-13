Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 13.07.2023: Doppelter Arzttermin
44 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12
Da Meghans Hochzeit ansteht, fahren die vier XXL-Freundinnen zum Junggesellinnen-Abschied nach Savannah und wollen ein Wochenende lang richtig Gas geben. Nur Tina liegt ein Stein auf dem Herzen: Sie muss Meghan sagen, dass sie mit ihrem Verlobten ausziehen soll, da Tinas eigene Ehe gerade in Schieflage ist. Doch der Zeitpunkt ist ungünstig, weil die Mädels in Savannah sämtliche Bars abklappern, und Meghan schon viel zu betrunken ist. Am Abend steht im Hotel eine weitere Überraschung für die Braut an: Ein Stripper im Security-Outfit sorgt für Partylaune – und einen ordentlichen Kater am nächsten Morgen.
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Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.