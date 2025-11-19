Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Pfund Fleisch

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 17vom 19.11.2025
Folge 17: Ein Pfund Fleisch

39 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Der Betreiber eines örtlichen Grillrestaurants kommt durch mysteriöse Umstände zu Tode und das Team um die Polizeichefin Regina Haywood steht vor einem neuen Fall. Es stellt sich heraus, dass Assistant Chief Suarez mit dem Opfer eng befreundet war ...

SAT.1 GOLD
