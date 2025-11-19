East New York
Folge 17: Ein Pfund Fleisch
39 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Der Betreiber eines örtlichen Grillrestaurants kommt durch mysteriöse Umstände zu Tode und das Team um die Polizeichefin Regina Haywood steht vor einem neuen Fall. Es stellt sich heraus, dass Assistant Chief Suarez mit dem Opfer eng befreundet war ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen