Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ed Stafford: Allein gegen die Wildnis

Bolivien: Die Atacama-Wüste

DMAXFolge vom 12.12.2017
Bolivien: Die Atacama-Wüste

Bolivien: Die Atacama-WüsteJetzt kostenlos streamen

Ed Stafford: Allein gegen die Wildnis

Folge vom 12.12.2017: Bolivien: Die Atacama-Wüste

44 Min.Folge vom 12.12.2017Ab 12

Die Atacama-Wüste erstreckt sich entlang der Pazifikküste Südamerikas und zählt zu den wasserärmsten Regionen der Erde. An manchen Orten wurde jahrzehntelang kein Niederschlag registriert. Die Sonne ist für Ed Stafford in diesem Teil der Welt Segen und Fluch zugleich. Denn sie hilft ihm bei der Orientierung und brennt gleichzeitig erbarmungslos auf ihn herab. Sprich: Die Hitze ist in der Wildnis ein großes Problem. Bringt der Brite die Survival-Tour trotzdem erfolgreich hinter sich oder zwingt ihn die Einöde in die Knie?

Alle verfügbaren Folgen