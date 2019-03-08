Mongolei: Ed vs. Matt GrahamJetzt kostenlos streamen
Ed Stafford: Survival-Duell in China
Folge vom 08.03.2019: Mongolei: Ed vs. Matt Graham
45 Min.Folge vom 08.03.2019Ab 12
In der unfruchtbaren Steppe findet man nur wenige natürliche Ressourcen. Deshalb müssen sich die Überlebenskünstler in den Bergen mit Vorräten eindecken, bevor sie sich in die endlosen Weiten der Wüste Gobi vorwagen. In dieser Folge nimmt es Ed Stafford bei einem packenden Kopf-an-Kopf-Rennen in der Mongolei mit einem der erfahrensten Survival-Gurus der Welt auf. „Bushcraft Master“ Matt Graham ist konditionell in Topform und wird das Tempo in der Wildnis permanent hochhalten. Darauf muss sich sein Gegner aus Großbritannien einstellen.
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Genre:Reise, Abenteuer, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.