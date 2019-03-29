Ed Stafford: Survival-Duell in China
Folge vom 29.03.2019: Palau: Ed vs. Cat Bigney
45 Min.Folge vom 29.03.2019Ab 12
Am Ende des Regenbogens: Der Inselstaat Palau im Pazifischen Ozean wirkt auf den ersten Blick, wie ein idyllisches Touristenparadies. Aber dieser Eindruck täuscht, denn im Brackwasser tummeln sich hungrige Salzwasserkrokodile und auf den scharfen Felsen an den Küsten drohen schwere Verletzungen. Amazonas-Bezwinger Ed Stafford tritt beim „Survival-Duell“ auf einem menschenleeren Eiland gegen die erfahrene Überlebenskünstlerin Cat Bigney an. Die Enkelin eines amerikanischen Ureinwohners ist mit den Gefahren in der Wildnis bestens vertraut.
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Genre:Reise, Abenteuer, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.