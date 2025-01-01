Edel & Starck
Folge 2: Der Glückspilz
45 Min.Ab 6
Dem Hochstapler Wolfgang Schumpeter wird der Prozess gemacht. Felix hofft auf einen Aufsehen erregenden Prozess, doch weit gefehlt, denn vor Gericht führt Schumpeter nicht nur seinen Anwalt, sondern auch den psychiatrischen Gutachter nach allen Regeln der Kunst vor ... Indessen vertritt Sandra den Obdachlosen Gustav Weyer, der bei einem Preisausschreiben eine Kreuzfahrt gewonnen hat - doch die Veranstalter wollen ihn keinesfalls dabei haben.
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
© Seven.One Entertainment Group GmbH