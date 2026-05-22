Wohltun errettet vom TodeJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 13: Wohltun errettet vom Tode
48 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Der Puppenspieler Wally erzählt mit seinen Marionetten Geschichten über Hilflose, die bei den Leuten gut ankommen. Das Geld, das er damit verdient, gibt er weiter: Er bezahlt die Unterkunft für eine alte Freundin im Pflegeheim. Er selbst wohnt in einem Güterwaggon. Einmal in der Woche läuft er quer durch die Stadt, um einen todkranken Jungen zu besuchen. Wally schlägt dem lieben Gott einen Deal vor ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH