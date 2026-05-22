Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Engel auf Erden

Wohltun errettet vom Tode

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 13vom 22.05.2026
Wohltun errettet vom Tode

Wohltun errettet vom TodeJetzt kostenlos streamen

Ein Engel auf Erden

Folge 13: Wohltun errettet vom Tode

48 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6

Der Puppenspieler Wally erzählt mit seinen Marionetten Geschichten über Hilflose, die bei den Leuten gut ankommen. Das Geld, das er damit verdient, gibt er weiter: Er bezahlt die Unterkunft für eine alte Freundin im Pflegeheim. Er selbst wohnt in einem Güterwaggon. Einmal in der Woche läuft er quer durch die Stadt, um einen todkranken Jungen zu besuchen. Wally schlägt dem lieben Gott einen Deal vor ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ein Engel auf Erden
SAT.1 GOLD
Ein Engel auf Erden

Ein Engel auf Erden

Alle 2 Staffeln und Folgen