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Ein Engel auf Erden

In Liebe, Deine Tochter

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 16vom 28.05.2026
In Liebe, Deine Tochter

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Ein Engel auf Erden

Folge 16: In Liebe, Deine Tochter

47 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Die berühmte Hollywood-Schauspielerin Phoebe Hall ist eine lebende Legende. Sie ist ebenso beliebt wie berühmt. Als sie öffentlich geehrt werden soll, will ihr ihre Tochter Gail einen Strich durch die Rechnung machen: Sie schreibt ein Buch, in dem sie Phoebe als schlechte Mutter bloßstellt. Jonathan und Mark sollen Mutter und Tochter wieder zusammenzubringen. Kein einfacher Job für die Himmelsboten ...

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