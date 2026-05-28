In Liebe, Deine TochterJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 16: In Liebe, Deine Tochter
47 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6
Die berühmte Hollywood-Schauspielerin Phoebe Hall ist eine lebende Legende. Sie ist ebenso beliebt wie berühmt. Als sie öffentlich geehrt werden soll, will ihr ihre Tochter Gail einen Strich durch die Rechnung machen: Sie schreibt ein Buch, in dem sie Phoebe als schlechte Mutter bloßstellt. Jonathan und Mark sollen Mutter und Tochter wieder zusammenzubringen. Kein einfacher Job für die Himmelsboten ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH