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Ein Engel auf Erden

Schmerzende Narben

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 18vom 01.06.2026
Schmerzende Narben

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Ein Engel auf Erden

Folge 18: Schmerzende Narben

46 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Joe Mason hat im Krieg ein Bein und einen Arm verloren. Er hat einen Job in der Bank angenommen, um seine Frau Kathy und ihr Baby durchzubringen. Sein Gehalt reicht aber gerade für das Nötigste, und eine eigentlich unumgängliche Zahnbehandlung kann er sich nicht leisten. Jonathan nimmt sich seiner an, doch Joe kann sich immer noch nicht mit seiner Lage abfinden. Vor allen anderen gibt er sich jedoch unverletzlich und standfest ...

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