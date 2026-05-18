Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Engel auf Erden

Ein Himmelsbote im Senat

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9vom 18.05.2026
Ein Himmelsbote im Senat

Ein Himmelsbote im SenatJetzt kostenlos streamen

Ein Engel auf Erden

Folge 9: Ein Himmelsbote im Senat

48 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Marks Schwester Leslie und ihr Verlobter Bill wollen heiraten. Bill bringt eine Tochter mit in die Ehe. Das Mädchen ist schwer krank, und seine Krankheit ist äußerst selten. Für die Pharmaindustrie lohnt sich die Herstellung des rettenden Medikaments nicht. Engel Jonathan und Mark sorgen dafür, dass den Verantwortlichen ein Licht aufgeht - doch hartgesottene Politiker umzustimmen ist auch für die beiden nicht leicht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ein Engel auf Erden
SAT.1 GOLD
Ein Engel auf Erden

Ein Engel auf Erden

Alle 2 Staffeln und Folgen