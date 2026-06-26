Ein Engel auf Erden
Folge 14: Der Landarzt
47 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 6
Der Wagen von Dr. Hudsbeth hat eine Panne. Mark und Jonathan kommen zufällig des Weges und werden sofort als Fahrer und Assistent eingespannt. Sie begleiten den eigenwilligen Doc bei seinen Hausbesuchen. Unter seiner dickköpfigen und nicht besonders freundlichen Schale verbirgt sich ein herzensguter Kerl. Hudsbeth hilft den ärmsten Patienten auch ohne Bezahlung. Doch dann braucht der Doc selbst Hilfe ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH