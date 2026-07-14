Liebe der Vergangenheit (1)Jetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 2: Liebe der Vergangenheit (1)
45 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 6
Jonathan und Mark werden auf eine Air Force-Basis versetzt. Sie sollen sich um Commander Kimberly Michaels kümmern, eine Krankenschwester, die unter einem Vietnam-Trauma leidet. Immer wieder kehren Bilder des Grauens in ihr Bewusstsein zurück und behindern sie bei ihrer Arbeit. Mark nimmt sich außerdem der Familie von Major Travis Hastings an. Der Pilotenausbilder hat seinem Sohn David nie gesagt, dass er adoptiert worden ist ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH