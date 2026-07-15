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Ein Engel auf Erden

Liebe der Vergangenheit (2)

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3vom 15.07.2026
Liebe der Vergangenheit (2)

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Ein Engel auf Erden

Folge 3: Liebe der Vergangenheit (2)

47 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6

Jonathan nimmt Commander Kimberly Michaels zur Selbsthilfegruppe der Vietnamveteranen mit. Endlich sieht sie eine Möglichkeit, ihren Schmerz zu überwinden. Dann wird in den Fernsehnachrichten die Überführung der sterblichen Überreste ihres vor 17 Jahren gefallenen Mannes Bill gemeldet. Sie bricht erneut zusammen. Jonathan findet Kimberlys Geheimnis heraus: Sie hat nach Bills Tod ein Baby geboren und zur Adoption freigegeben ...

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