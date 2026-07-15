Liebe der Vergangenheit (2)Jetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 3: Liebe der Vergangenheit (2)
47 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Jonathan nimmt Commander Kimberly Michaels zur Selbsthilfegruppe der Vietnamveteranen mit. Endlich sieht sie eine Möglichkeit, ihren Schmerz zu überwinden. Dann wird in den Fernsehnachrichten die Überführung der sterblichen Überreste ihres vor 17 Jahren gefallenen Mannes Bill gemeldet. Sie bricht erneut zusammen. Jonathan findet Kimberlys Geheimnis heraus: Sie hat nach Bills Tod ein Baby geboren und zur Adoption freigegeben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH