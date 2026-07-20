Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Engel auf Erden

Rufmord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6vom 20.07.2026
Rufmord

RufmordJetzt kostenlos streamen

Ein Engel auf Erden

Folge 6: Rufmord

44 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Mark und Jonathan werden wieder einmal als Lehrer an eine Highschool versetzt. Diesmal allerdings in ungewohnte Positionen: Während sich Jonathan um die Schülerzeitung kümmert, soll Mark den Sexualkundeunterricht leiten. Wenig später ereignet sich ein Unfall mit dem Schulbus. Zwei vorwitzige Jungjournalisten der Schülerzeitung diffamieren den Fahrer Larry, den Unfall verursacht zu haben, weil er kleine Mädchen angemacht hätte ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Ein Engel auf Erden
SAT.1 GOLD
Ein Engel auf Erden

Ein Engel auf Erden

Alle 2 Staffeln und Folgen