Ein Engel auf Erden
Folge 6: Rufmord
44 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Mark und Jonathan werden wieder einmal als Lehrer an eine Highschool versetzt. Diesmal allerdings in ungewohnte Positionen: Während sich Jonathan um die Schülerzeitung kümmert, soll Mark den Sexualkundeunterricht leiten. Wenig später ereignet sich ein Unfall mit dem Schulbus. Zwei vorwitzige Jungjournalisten der Schülerzeitung diffamieren den Fahrer Larry, den Unfall verursacht zu haben, weil er kleine Mädchen angemacht hätte ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH