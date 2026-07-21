Ein Engel auf Erden
Folge 7: Der Mann des Jahres
45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Wayne Secrest würde gerne ein ganz normales Leben führen. Weil er in Vietnam beide Beine verloren hat, sitzt er im Rollstuhl - doch dieses Leben hat er satt. Als Wayne auch noch seinen Job verliert und während eines Feueralarms völlig hilflos bleibt, beschließt er, etwas zu ändern. Er möchte seiner Frau Patty ein richtiger Mann sein. Jonathan hilft ihm, die Öffentlichkeit auf die Lage Behinderter aufmerksam zu machen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH