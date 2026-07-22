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Ein Engel auf Erden

Die Altersgrenze

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 8vom 22.07.2026
Die Altersgrenze

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Ein Engel auf Erden

Folge 8: Die Altersgrenze

47 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 6

Der alte Mr. Zelinka ist der beliebteste Lehrer an der Lincoln Highschool. Der Unterricht bedeutet ihm alles. Kurz vor seinem 70. Geburtstag erhält er jedoch seinen Rentenbescheid, was ihn völlig aus der Bahn wirft. Er fühlt sich noch zu jung, um in den Ruhestand zu gehen. Zelinkas Schüler, die nichts von seinem Frust wissen, wollen eine Überraschungsparty zu seiner Pensionierung geben. Kein leichter Fall für Jonathan ...

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