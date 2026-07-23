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Ein Engel auf Erden

Das Versprechen

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 9vom 23.07.2026
Das Versprechen

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Ein Engel auf Erden

Folge 9: Das Versprechen

47 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 6

Für ihren nächsten Auftrag geben sich Jonathan und Mark als Privatdetektive aus: Die beiden Vietnamesen Truong Lan Minh und Truong Vann Diep wollen ihre Kinder finden, die sie vor vielen Jahren bei ihrer Flucht aus Asien in einem Waisenhaus zurücklassen mussten. Doch Dinh und Champ haben inzwischen in den USA ein Heim gefunden - und wollen von ihren Adoptiveltern Howard und Barbara Hopkins auf keinen Fall mehr weg ...

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