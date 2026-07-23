Ein Engel auf Erden
Folge 9: Das Versprechen
47 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 6
Für ihren nächsten Auftrag geben sich Jonathan und Mark als Privatdetektive aus: Die beiden Vietnamesen Truong Lan Minh und Truong Vann Diep wollen ihre Kinder finden, die sie vor vielen Jahren bei ihrer Flucht aus Asien in einem Waisenhaus zurücklassen mussten. Doch Dinh und Champ haben inzwischen in den USA ein Heim gefunden - und wollen von ihren Adoptiveltern Howard und Barbara Hopkins auf keinen Fall mehr weg ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH