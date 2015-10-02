Der Mann mit den zwei GesichternJetzt kostenlos streamen
Ein perfekter Mord
Folge vom 02.10.2015: Der Mann mit den zwei Gesichtern
44 Min. Ab 12
James und Julie Keown sind ein echtes Traumpaar. Der erfolgreiche Radiomoderator und die Krankenschwester führen eine glückliche Ehe und wollen eine Familie gründen, als James ein geniales Angebot bekommt: einen Studienplatz in Harvard nebst Stipendium. Obwohl das Paar deshalb von Missouri nach Massachusetts ziehen muss, willigt Julie ein. Doch kurz nach dem Umzug bekommt die junge Frau Nierenprobleme, die sie schon als Kind hatte. Die Beschwerden sind schlimmer denn je, Julie dehydriert und fällt eines Tages ins Koma, aus dem sie nicht mehr erwacht. Als ihre Leiche untersucht wird, ist das Entsetzen groß: Julie ist an einem tödlichen Gift gestorben.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe: 12
12
