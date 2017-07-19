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Ein perfekter Mord

Die Gier, das Geld und der Tod

TLCFolge vom 19.07.2017
Die Gier, das Geld und der Tod

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Ein perfekter Mord

Folge vom 19.07.2017: Die Gier, das Geld und der Tod

44 Min.Folge vom 19.07.2017Ab 12

Merna und Dennis Koula aus La Crosse, Wisconsin, sind Mitte sechzig und leben den American Dream: Dennis besitzt eine erfolgreiche Apothekenkette und arbeitet noch genauso gerne wie seine Frau, eine engagierte Lehrerin. Außerdem haben sie zwei Kinder und vier Enkel, die ihr Leben bereichern. Als Merna eines Tages nicht zum Unterricht erscheint, fährt Sohn Eric zum Haus seiner Eltern, wo er eine grauenvolle Entdeckung macht: Sein Vater liegt erschossen am Boden, seine Mutter hängt blutüberströmt über dem Arbeitstisch. Für die Beamten sieht der Tatort nach einer gezielten Hinrichtung aus. Doch wer könnte es auf die liebenswerten Großeltern abgesehen haben?

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