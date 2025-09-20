Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Ein sehr gutes Quiz am Binnenhafen in Duisburg

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 20.09.2025
Ein sehr gutes Quiz am Binnenhafen in Duisburg

Ein sehr gutes Quiz am Binnenhafen in DuisburgJetzt kostenlos streamen

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Folge 5: Ein sehr gutes Quiz am Binnenhafen in Duisburg

143 Min.Folge vom 20.09.2025Ab 6

Live, überraschend, ungefiltert: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schlagen ihre Quizpulte diesmal am Binnenhafen in Duisburg auf. Dort erwartet die Zuschauer:innen nicht nur Wind, hohe Kräne und Wasser, sondern auch 100.000 Euro!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
ProSieben
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Alle 1 Staffeln und Folgen