HGTVFolge vom 25.10.2023
44 Min.Folge vom 25.10.2023

Priti und Manish haben ihr Haus vor zwei Jahren gekauft und möchten ein schönes Zuhause daraus machen, das der Familie entspricht. Kennengelernt haben sie sich in einer Bar in New York, inzwischen leben sie mit ihren Kindern in Kalifornien. Veronica lässt sich von der Liebesgeschichte und den indischen Wurzeln von Priti und Manish inspirieren, um ihre Küche, ihr Esszimmer und ein Mehrzweckbüro mit Bar zu modernisieren.

