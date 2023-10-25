Ein Zuhause voller Erinnerungen
Folge vom 25.10.2023: New Yorker Bargeschichten
44 Min.Folge vom 25.10.2023
Priti und Manish haben ihr Haus vor zwei Jahren gekauft und möchten ein schönes Zuhause daraus machen, das der Familie entspricht. Kennengelernt haben sie sich in einer Bar in New York, inzwischen leben sie mit ihren Kindern in Kalifornien. Veronica lässt sich von der Liebesgeschichte und den indischen Wurzeln von Priti und Manish inspirieren, um ihre Küche, ihr Esszimmer und ein Mehrzweckbüro mit Bar zu modernisieren.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.