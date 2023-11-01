Eine Vitrine voller ErinnerungenJetzt kostenlos streamen
Ein Zuhause voller Erinnerungen
Folge vom 01.11.2023: Eine Vitrine voller Erinnerungen
44 Min.Folge vom 01.11.2023
Veronica hilft ihrer besten Freundin Laurin und ihrem Mann Mark bei der Renovierung ihres Eigenheims, aus dem sie ein Zuhause für die Ewigkeit und für rauschende Familienfeste machen wollen. Veronica möchte ihre Freunde stolz machen und legt sich ganz besonders ins Zeug, das altmodische Haus auf den neuesten Stand zu bringen. Sie erweitert es um zusätzliche 45 Quadratmeter mit einer neuen Küche, einem Schlafzimmer, einem Badezimmer und einem Büro und verleiht dem Haus einen Look, der perfekt zur Familiengeschichte und dem Stil ihrer Freunde passt.
