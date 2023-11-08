Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 08.11.2023
45 Min.Folge vom 08.11.2023

Lisa und Scott möchten, dass Veronica ihr Haus wieder zum Leben erweckt und es zu einem Ort macht, an dem sie Dinnerpartys veranstalten und mit ihren Freund:innen Spiele spielen können. Veronica lässt sich von Lisas und Scotts Herkunft und ihrer Liebe zu Büchern, Comedy und Geschichten inspirieren, um für sie eine neue Küche, ein Esszimmer und ein Familienzimmer zu designen.

