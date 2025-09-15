Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Buds Fehlgriff

Sony PicturesStaffel 10Folge 23
Buds Fehlgriff

Eine schrecklich nette Familie

Folge 23: Buds Fehlgriff

23 Min.Ab 12

Eine Woche noch bis zur Abschlussprüfung: Bud büffelt Tag und Nacht. Um sich nicht mehr als sonst von Mädchen ablenken zu lassen, flüchtet er in die Unibliothek. In dieser Welt der Bücher und des Wissens scheint jede Gefahr der Versuchung gebannt. Doch mit einem hat Bud nicht gerechnet - und das ist eine Bibliothekarin mittleren Alters, die scharf auf ihn ist. Sie reicht ihm nicht nur pikante Werke in die Lesekabine, sondern überwacht ihn auch noch per Videokamera.

Sony Pictures
