Eine schrecklich nette Familie

Warum nicht bei mir?

Sony PicturesStaffel 3Folge 22
Folge 22: Warum nicht bei mir?

24 Min.Ab 6

Die Frauen der Umgebung, angeführt von Marcy, empören sich, weil ein unbekannter Voyeur jede von ihnen beobachtet hat - bis auf Peggy. Das ärgert diese, und so unternimmt sie nun alles, um den Spanner auf sich aufmerksam zu machen. Sie legt Kekse aus, stellt eine Leiter vor ihr Schlafzimmerfenster - doch der Voyeur beißt nicht an. Um Peggy zu beruhigen, verkleidet sich Al als Spanner. Doch als er vor Peggys Schlafzimmerfenster auf die Leiter steigt, hat das fatale Folgen ...

