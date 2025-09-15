Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Das Wettermädchen

Sony PicturesStaffel 4Folge 21
Das Wettermädchen

Das WettermädchenJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 21: Das Wettermädchen

24 Min.Ab 12

Es kommt nicht alle Tage vor, aber diesmal ist es so weit: Al Bundy erlebt einen persönlichen Triumph. Der geplagte Schuhverkäufer hat sich eine Gehaltserhöhung von sage und schreibe fünf Dollar pro Woche erkämpft. Als er zu Hause stolz seinen Sieg verkündet, ist seine Freude nur von sehr kurzer Dauer: Töchterchen Kelly zerstört nämlich seinen Triumph mit der Ankündigung, sie werde als TV-Wetterfee 1.000 Dollar verdienen - ebenfalls pro Woche ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen