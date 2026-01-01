Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Der millionste Besucher (1)
23 Min.
Als die Hitze unerträglich wird, fordern die Bundys ihr Familienoberhaupt auf, einen Ventilator anzuschaffen. Al schleppt ein ziemlich antikes Ding an. Prompt legt er beim Anschließen die Stromversorgung des ganzen Viertels lahm. Weil alle Ventilatoren und Klimaanlagen ausfallen, wird sein Kopf gefordert. Den Bundys bleibt nichts anderes übrig, als in den gut gekühlten Supermarkt zu flüchten. Zufällig ist Al der millionste Kunde - und erwartet einen Geldpreis.
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland