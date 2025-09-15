Eine schrecklich nette Familie
Folge 25: Buck geht in die Zucht
23 Min.Ab 12
Al und Peggy bekommen ein sensationelles Angebot: Wenn Buck die preisgekrönte Hündin Astoria's Lady of Marseille deckt, bekommen die Bundys 10.000 Dollar. Weil der erste Versuch nicht klappt, versuchen Al und Peggy, dem Hund zu zeigen, was er machen soll. Danach hat Buck noch weniger Lust. Buck ist einfach zu erschöpft, weil er bereits alle Hundedamen der Nachbarschaft beglückt hat. Er wird eingesperrt und nach vierzehn Tagen auf Astoria losgelassen - mit verheerenden Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland