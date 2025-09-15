Eine schrecklich nette Familie
Folge 23: Mit Bedienung
23 Min.Ab 12
Al hat eine neue Idee: Er will den Zusammenhalt seiner Familie fördern. Deshalb führt er den sogenannten "Familien-Sonntag" ein. Höhepunkt des Tages ist der Besuch des Allround-Service-Bereichs der örtlichen Tankstelle. Zu seinem Pech nutzen Peggy, Bud und Kelly den Besuch auf ihre Weise: Sie hauen das gesamte Tagesbudget im Tankstellen-Shop auf den Kopf. Anschließend muss Al als Tankwart arbeiten, um eine offene Rechnung zu begleichen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland