Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Mit Bedienung

Sony PicturesStaffel 6Folge 23
Mit Bedienung

Mit BedienungJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 23: Mit Bedienung

23 Min.Ab 12

Al hat eine neue Idee: Er will den Zusammenhalt seiner Familie fördern. Deshalb führt er den sogenannten "Familien-Sonntag" ein. Höhepunkt des Tages ist der Besuch des Allround-Service-Bereichs der örtlichen Tankstelle. Zu seinem Pech nutzen Peggy, Bud und Kelly den Besuch auf ihre Weise: Sie hauen das gesamte Tagesbudget im Tankstellen-Shop auf den Kopf. Anschließend muss Al als Tankwart arbeiten, um eine offene Rechnung zu begleichen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen