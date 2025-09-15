Eine schrecklich nette Familie
Folge 23: Wenn ich mich zur Ruhe setze
23 Min.Ab 6
Al nimmt das Vorruhestandsangebot seiner Firma an - mit einer Abfindung von 12.000 Dollar. Doch seine Familie gibt das viele Geld in kürzester Zeit aus, und Al muss schon bald einen neuen Job annehmen. Es verschlägt ihn ausgerechnet wieder in ein Schuhgeschäft. Dort muss er mit drei Einwanderern namens Habib, Habib und Habib zusammenarbeiten. Diese haben eine Idee - und die wird ihnen von Al geklaut: Er kauft den Laden ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland