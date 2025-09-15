Eine schrecklich nette Familie
Folge 24: Der Supermarkt
23 Min.Ab 6
Al will seinen Lieblings-Western im Fernsehen anschauen, doch Peg verdonnert ihn zur Hausarbeit. Ein Trick soll helfen: Jefferson täuscht eine Blinddarmentzündung vor. Also muss ihn Al ins Krankenhaus fahren - tatsächlich wollen sie natürlich bei Jefferson fernsehen. Ausgerechnet jetzt ist zufällig ein Sanitäter zur Stelle. Während dieser den Simulanten in die Klinik schafft, muss Al die Kellertreppe reparieren. Und dann soll er auch noch im Supermarkt einkaufen gehen ...
