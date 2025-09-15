Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Die Fernsehlegende

Sony PicturesStaffel 9Folge 21
Die Fernsehlegende

Die FernsehlegendeJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 21: Die Fernsehlegende

23 Min.

Al kann es kaum glauben, dass Kelly in Larry Storchs Schauspielstudio zur "Studentin des Monats" gewählt worden ist. Doch es kommt noch besser: Der Meister persönlich hat sich zum Abendessen im Hause Bundy angekündigt. Doch Larry Storch landet im Schuhgeschäft - und wird dort von Als Chefin bewusstlos geschlagen. Währenddessen wartet das Publikum auf den Auftritt von Larry und Kelly in "Phantom der Oper". Um Kellys Debüt zu retten, übernimmt Al Larrys Rolle.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen