Eine schrecklich nette Familie
Folge 21: Die Fernsehlegende
23 Min.
Al kann es kaum glauben, dass Kelly in Larry Storchs Schauspielstudio zur "Studentin des Monats" gewählt worden ist. Doch es kommt noch besser: Der Meister persönlich hat sich zum Abendessen im Hause Bundy angekündigt. Doch Larry Storch landet im Schuhgeschäft - und wird dort von Als Chefin bewusstlos geschlagen. Währenddessen wartet das Publikum auf den Auftritt von Larry und Kelly in "Phantom der Oper". Um Kellys Debüt zu retten, übernimmt Al Larrys Rolle.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland