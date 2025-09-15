Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Barfuß auf der Bowlingbahn

Sony PicturesStaffel 9Folge 27
Barfuß auf der Bowlingbahn

Barfuß auf der BowlingbahnJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 27: Barfuß auf der Bowlingbahn

23 Min.Ab 6

Ein Match trennt Al und seine Bowlingmannschaft noch vom Titel. Die Männer tun alles, um ihre zarten Händchen für das große Spiel zu pflegen. Am selben Tag wird Al in seinem Geschäft überfallen: Er wird gefesselt, geknebelt, ausgeraubt und in das Hinterzimmer des Ladens gesperrt. Er verklagt das Einkaufszentrum auf vier Millionen Dollar Schadensersatz. Begründung: Der Überfall habe ihm eine unüberwindbare Angst vor Schuhen eingejagt - und ohne Schuhe kann er nicht bowlen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen