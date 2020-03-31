Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 31.03.2020: Die letzte im Bunde
45 Min.Folge vom 31.03.2020Ab 12
Shavonne will sich heute von all ihren Lieblingsgerichten verabschieden, die sie nach dem Eingriff nicht mehr zu sich nehmen darf, denn nach der OP zur Magenverkleinerung muss sie ihre Essensgewohnheiten komplett umstellen. Cousine Naomi findet die Idee gar nicht gut und versucht, Shavonne davon abzubringen - sonst wären ihre Anstrengungen umsonst gewesen. Cousin Drew hat inzwischen nach langer Zeit wieder ein Date und trifft sich mit der 29-jährigen Asia, einer Freundin von Naomi. - Nicht der perfect Match für den 43-Jährigen, doch er will einen zweiten Versuch starten - diesmal mit Jessica.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.