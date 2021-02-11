Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine Villa zum Verlieben

Sonnige Villa im Neu-Tudorstil

HGTVFolge vom 11.02.2021
Sonnige Villa im Neu-Tudorstil

Sonnige Villa im Neu-TudorstilJetzt kostenlos streamen

Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 11.02.2021: Sonnige Villa im Neu-Tudorstil

20 Min.Folge vom 11.02.2021

Tamara renoviert eine wunderschöne Villa im Neu-Tudorstil in einer exklusiven Nachbarschaft, die sie zu einem guten Preis ergattern konnte. Im ersten Renovierungsabschnitt soll das Erdgeschoss umgestaltet werden. Sie macht den Wohnbereich offener und moderner, erweitert den Wintergarten und setzt eine Sprossentür zum Garten ein. Auch die Küche wird komplett renoviert und erstrahlt in neuem Glanz.

Alle verfügbaren Folgen