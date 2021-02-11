Sonnige Villa im Neu-TudorstilJetzt kostenlos streamen
Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 11.02.2021: Sonnige Villa im Neu-Tudorstil
20 Min.Folge vom 11.02.2021
Tamara renoviert eine wunderschöne Villa im Neu-Tudorstil in einer exklusiven Nachbarschaft, die sie zu einem guten Preis ergattern konnte. Im ersten Renovierungsabschnitt soll das Erdgeschoss umgestaltet werden. Sie macht den Wohnbereich offener und moderner, erweitert den Wintergarten und setzt eine Sprossentür zum Garten ein. Auch die Küche wird komplett renoviert und erstrahlt in neuem Glanz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.