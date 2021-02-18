Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Villa zum Verlieben

Villa mit Seeblick

HGTV Folge vom 18.02.2021
Villa mit Seeblick

Villa mit SeeblickJetzt kostenlos streamen

Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 18.02.2021: Villa mit Seeblick

19 Min. Folge vom 18.02.2021

Tamara hegt große Hoffnung auf die Ranch am See. Nach der Renovierung des Erdgeschosses widmet sie sich dem Außenbereich und dem Obergeschoss. Sie gestaltet ein großzügiges Schlafzimmer mit Ankleidezimmer und neuem Bad. Danach geht es an den Garten - inklusive Wintergarten, einer Terrasse und einer schönen Feuerstelle mit einem fantastischen Blick auf den See. Die Villa hat das Zeug zum Verkaufsschlager!

