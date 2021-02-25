Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Villa zum Verlieben

HGTVFolge vom 25.02.2021
Eine Villa zum Verlieben

Tamara Day möchte aus einem Haus im Ranch-Stil von 1950 eine Villa im Millionenwert machen. Dafür soll der Grundriss geöffnet und ein ganzes Stockwerk hinzugefügt werden. Auch die Fassade erneuert die Expertin mithilfe ihres Vaters Ward. Unvorhersehbare Schwierigkeiten wie ein Unwetter und ein alter Kamin schränken Tamaras kreative Ideen jedoch ein und sie muss ihre Pläne und ihr Budget überdenken.

