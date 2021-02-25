Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 25.02.2021: Der Charme der 50er
20 Min.Folge vom 25.02.2021
Tamara Day renoviert drei Schlafzimmer und drei Bäder des 50er-Jahre-Hauses. Es soll ein modernes Zuhause für eine große Familie werden. Die Master-Suite bekommt einen massiven Schrank und ein Luxusbad mit einem Waschtisch aus Eichenholz und Fliesen im Marmor-Look. Für ihre Designs setzt die Expertin außerdem auf einige historische Details, die sie bei der Renovierung entdeckt.
