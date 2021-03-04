Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 04.03.2021: Das Gaubenhaus
20 Min.Folge vom 04.03.2021
Tamara hat für die Renovierung des ersten Stockwerks des alten Landhauses noch 94.000 Dollar und acht Wochen Zeit. Sie plant die Master-Suite und das angrenzende Bad zu vergrößern und zu modernisieren. Außerdem gestaltet sie ein zauberhaftes Kinderzimmer und macht aus einem Wandschrank ein verstecktes Spielzimmer. Als sie ihrem Vater ihren Plan für den Gartenschuppen erzählt, ist er ausnahmsweise wenig begeistert.
