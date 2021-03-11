Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 11.03.2021: Wasserspiele und Heimkino
20 Min.Folge vom 11.03.2021
Tamara setzt ihre Renovierung mit dem Elternschlafzimmer fort. Bei der Master-Suite konzentriert sie sich auf einen luxuriösen Look mit Kamin. Das angrenzende Bad wird dank Panoramafenster zur stilvollen Wellness-Oase. Außerdem bekommt die großzügige Villa ein Heimkino für die ganze Familie. Um den Innen- mit dem Außenbereich nahtlos zu verbinden, setzt Tamara eine Falttür ein und gestaltet die Terrasse zu einem Highlight des Hauses - mit Essbereich, Pizzaofen, Kamin & Co.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
