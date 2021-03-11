Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Villa zum Verlieben

Wasserspiele und Heimkino

HGTVFolge vom 11.03.2021
Wasserspiele und Heimkino

Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 11.03.2021: Wasserspiele und Heimkino

20 Min.Folge vom 11.03.2021

Tamara setzt ihre Renovierung mit dem Elternschlafzimmer fort. Bei der Master-Suite konzentriert sie sich auf einen luxuriösen Look mit Kamin. Das angrenzende Bad wird dank Panoramafenster zur stilvollen Wellness-Oase. Außerdem bekommt die großzügige Villa ein Heimkino für die ganze Familie. Um den Innen- mit dem Außenbereich nahtlos zu verbinden, setzt Tamara eine Falttür ein und gestaltet die Terrasse zu einem Highlight des Hauses - mit Essbereich, Pizzaofen, Kamin & Co.

