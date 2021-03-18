Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 18.03.2021: In Schönheit gealtert
20 Min.Folge vom 18.03.2021
Tamara und ihr Vater Ward restaurieren ein 560 Quadratmeter großes Kolonialhaus von 1905. Es gehört zu Tamaras größten und schönsten Projekten, das sich als echter Kristall herausstellt. Die Interior-Expertin gibt der Küche ihren ursprünglichen Charme zurück und modernisiert das Erdgeschoss mit neuen Holzböden und aufgearbeiteten Details. Als sie auf ein undichtes Rohr stößt, muss Tamara ihr Budget überdenken.
