Alter Charme mit modernem TouchJetzt kostenlos streamen
Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 25.03.2021: Alter Charme mit modernem Touch
21 Min.Folge vom 25.03.2021
Tamara Day ergattert ein historisches Haus mit symmetrischer Form, Veranda und steilem Giebeldach in dem quirligen und bei jungen Familien beliebten Viertel North Hyde Park in Kansas City. Das 290 Quadratmeter große Shirtwaist-Haus hat drei Schlafzimmer und zweieinhalb Bäder. Sie beginnt damit, das Erdgeschoss mit Eingang, Küche und Wohnzimmer offener zu gestalten und den Charme mit alten Details und modernem Touch wieder aufleben zu lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.