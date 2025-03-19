Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 118

SAT.1Staffel 1Folge 118
Folge 118

Folge 118: Folge 118

23 Min.Ab 6

Manu ist vollkommen neben der Spur, als Mark ihretwegen das Hotel verlässt. Und dann soll sie auch noch sein ausgeräumtes Büro putzen. Ein niederschmetternder Anblick. Aber dort findet sie etwas, das ihr Herz pochen lässt: Im Müll ist ein zerrissener Abschiedsbrief von Mark an sie, in dem er ihr seine Liebe gesteht! Manu rennt los. Sie muss Mark finden und ihm sagen, wie sehr auch sie ihn liebt!

