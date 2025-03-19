Eine wie keine
Folge 119: Folge 119
23 Min.Ab 6
Mark ist weg - wohin weiß niemand. Manu leidet entsetzlich und nur der geballte Einsatz ihrer Freunde hilft ihr über den größten Schmerz hinweg. Oliver hat Marks Posten übernommen und sieht sich mit einem angriffslustigen Philip konfrontiert. Julius gibt Oliver zwar Rückendeckung - was beide aber nicht ahnen: Alexandra will den besten Freund von Mark ebenfalls so schnell wie möglich loswerden ...
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph