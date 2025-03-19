Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 130

SAT.1Staffel 1Folge 130
Folge 130: Episode 130

23 Min.Ab 6

Manu wird Opfer eines grausamen Spiels. Philip hat eine falsche Hochzeit für sie organisiert: Manu soll wissen, wie es sich anfühlt, als Braut stehen gelassen zu werden. Alexandra empfindet Genugtuung, Julius ist entsetzt, als er davon erfährt. Er wagt eine riskante Strategie, um Alexandra wieder auf seine Seite zu ziehen: Er sichert ihr zu, jede geschäftliche Entscheidung von ihr mitzutragen ...

